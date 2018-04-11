قمة بين كوريا الجنوبية وسلوفاكيا

أكتب :

2018-04-10 15:46:11

تحديث :

2018-04-10 15:46:11

قمة بين كوريا الجنوبية وسلوفاكيا

عقد الرئيس "مون جيه إين" مباحثات قمة ثنائية مع الرئيس السلوفاكي "أندريه كيسكا" اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقد وصل "كيسكا" إلى كوريا الجنوبية أمس الاثنين، في زيارة تستمر 3 أيام.
وخلال القمة، ناقش الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وتعد سلوفاكيا شريكًا رئيسيًّا في التعاون مع كوريا الجنوبية، كما تعد بمثابة رأس جسر لتيسير دخول المنتجات الكورية إلى السوق الأوربية، ومن ثم قامت نحو 90 شركة كورية جنوبية، من بينها كيا موتورز وسام سونغ للإلكترونيات، بالاستثمار في سلوفاكيا.

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