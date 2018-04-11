كوريا الجنوبية تشهد موجة من الغبار الأصفر قادمة من الصين

أكتب :

2018-04-10 15:48:09

تحديث :

2018-04-10 15:48:09

كوريا الجنوبية تشهد موجة من الغبار الأصفر قادمة من الصين

من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية موجة من الغبار الأصفر قادمة من الصين، بعد ظهر الغد الأربعاء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أنَّ تشهد عشر مدن ومحافظات، بما في ذلك بكين وتيانجين وهيبي، موجة من الغبار الأصفر في الفترة بين الثلاثاء والجمعة من هذا الأسبوع. وقد أصدر المركز تحذيرًا من المستوى الأزرق، وهو المستوى الرابع في النظام المكون من 6 مستويات، وذلك بعد أن شهدت المناطق الشمالية تركيزات كثيفة من الغبار الأصفر.
وقال أحد خبراء البيئة في بكين إنه نظرا للفارق الزمني بين الصين وكوريا الجنوبية، فمن المتوقع أن يبدأ تأثير تلك الموجة في كوريا بعد ظهر الغد الأربعاء.
وأضاف أنَّه مقارنة بالغبار الذي شهدته البلاد أواخر الشهر الماضي، فمن المتوقع أن تكون الموجة الحالية أقل كثافة، لكنها ستغطي مساحة أكبر.

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