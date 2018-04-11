كوريا تستأنف ضد حكم منظمة التجارة حول حظر المأكولات البحرية اليابانية

تقدمت كوريا الجنوبية باستئناف ضد قرار أصدرته منظمة التجارة العالمية، بشأن حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية، بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي في عام 2011.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الاثنين إنها ستقدم الاستئناف ضد الحكم في ضوء المخاوف بشأن المفاعلات النووية اليابانية والسلامة الغذائية للمواطنين الكوريين.

وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت حظرًا على استيراد المنتجات الزراعية والأسماك من فوكوشيما والمناطق القريبة منها، بعد التسربات الإشعاعية التي حدثت نتيجة لكارثة تسونامي الذي ضرب اليابان في عام 2011.

وفي عام 2013، اتخذت سيول إجراءات أقوى لحظر الواردات من مصائد الأسماك في ثماني محافظات أخرى بالقرب من فوكوشيما.

وقد احتجت اليابان بشكوى رسمية أمام منظمة التجارة العالمية في عام 2015، ضد حظر الاستيراد ومتطلبات الاختبارات الإضافية على الأسماك التي يتم صيدها في المحافظات الثماني القريبة من فوكوشيما.

وحكمت إحدى لجان النزاع التابعة للمنظمة في أكتوبر الماضي بأنَّ إجراءات كوريا الجنوبية لعام 2011 كانت مبرَّرة بعد فترة وجيزة من وقوع الكارثة النووية في عام 2011، لكنَّ استمرار تلك الإجراءات بعد انتهاكًا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.