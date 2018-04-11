سيول وواشنطن تعقدان الجولة الثانية من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية الجولة الثانية من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع بينهما، في جزيرة جيجو الكورية، اليوم الأربعاء.

وسيرأس الوفد الكوري في المباحثات "تشانغ وان سام" المسؤول في وزارة الخارجية، بينما سيرأس الوفد الأمريكي "تيموثي بيتس" نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخطط والبرامج والعمليات.

وخلال المحادثات التي تستمر يومين، من المتوقع أن يناقش الجانبان المواقف التي قدمها كل جانب خلال الجولة الأولى من المحادثات.

وكان الجانبان قد عقدا الجولة الأولى من تلك المحادثات في هاواي الشهر الماضي بهدف تجديد اتفاقية التدابير الخاصة التي تحدد حصة سيول من تكاليف وجود القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، لمدة خمس سنوات.

وقالت بعض التقارير إن الولايات المتحدة تطالب بزيادة تصل نسبتها إلى 100% في حصة كوريا من تكاليف الدفاع.

ومن جانبها قالت الحكومة الكورية إنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق نتيجة معقولة ومفيدة للطرفين، وأيضا مقنعة للبرلمان والشعب الكوري.



