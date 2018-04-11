الحكومة الكورية تواصل جهودها لتحرير المواطنين المخطوفين في غانا

أكتب :

2018-04-11 10:28:53

تحديث :

2018-04-11 16:32:19

الحكومة الكورية تواصل جهودها لتحرير المواطنين المخطوفين في غانا

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها تواصل بذل أقصى الجهود بهدف ضمان إطلاق سراح ثلاثة مواطنين كوريين جنوبيين اختطفهم قراصنة في البحر قبالة سواحل غانا في أواخر الشهر الماضي.
وقال مصدر مسؤول أمس الثلاثاء إن الحكومة تعمل على ضمان العودة الآمنة للمختطفين، لكنه رفض توضيح المزيد من التفاصيل.
كما رفض مسؤول في وزارة الخارجية في سيول تأكيد ما ورد في بعض التقارير الإعلامية من أنه يتم حاليا عقد مفاوضات مباشرة مع القراصنة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة تبذل جهودًا شاملة وجهودًا دبلوماسية متنوعة مع غانا وببعض الدول الأخرى، مع وضع أولوية قصوى على سلامة المواطنين الكوريين المختطفين.
وكانت مجموعة من القراصنة قد اختطفت ثلاثة بحارة كوريين جنوبيين من قارب صيد في مياه البحر الواقعة قبالة سواحل غانا يوم 26 مارس.


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