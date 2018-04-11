الرئيس الكوري يستقبل وزير خارجية اليابان

استقبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" مساء اليوم وزير خارجية اليابان "كونو دارو" الذي يزور كوريا حاليا.

وقال الرئيس الكوري خلال لقائه بالوزير الياباني إن تبادل الزيارات بين البلدين على مستوى عال أمر مطلوب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد تحركات دبلوماسية مكثفة تشمل الاستعدادات للقمة المرتقبة بين الكوريتين، والقمة بين بيونغ يانغ وواشنطن، وأيضا المباحثات الثلاثية بين كوريا والصين واليابان.

ومن جانبه سلم الوزير الياباني رسالة إلى الرئيس الكوري من رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، وأعرب عن تقدير بلاده لجهود الحكومة الكورية التي نتج عنها الاتفاق على عقد قمة بين الكوريتين، وعقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

كما دعا "كونو" إلى تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة من أجل إرساء السلام في منطقة شمال شرق آسيا.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" قد التقت بالوزير الياباني بعد ظهر اليوم حيث أعربت أملها في بذل جهود مشتركة بين الجانبين لتحقيق هدف البلدين لتسوية القضية النووية الكورية الشمالية سلميا وبناء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك في ضوء مساعي عقد محادثات قمة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، باعتبارها نقطة تحول مهمة في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.

وأضافت كانغ في مستهل المباحثات التي أجرتها اليوم مع نظيرها الياباني في مقر وزارة الخارجية الكورية في سيول، أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون فترة مهمة جدا بالنسبة لجهود إحلال السلام في منطقة شمال شرق آسيا والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.

كما أعربت كانغ عن أملها في أن يعمل البلدان على توسيع آفاق التعاون في المجالات البناءة التي تعود بالمنفعة عليهما معا، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والتبادلات البشرية إلى جانب البحث عن حلول حكيمة للصعوبات التي تواجههما.

وأضافت كانغ أن زيارة وزير الخارجية الياباني إلى كوريا تشير إلى استعادة الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين على نحو كامل لأول مرة منذ عامين و4 أشهر.

وردا على ذلك، قال الوزير الياباني إنه يسره الالتقاء بالوزيرة كانغ في سيول، وقال إنه كان ينبغي عليه أن يزور كوريا الجنوبية في وقت مبكر بعد توليه المنصب مباشرة. وأشار "كونو" إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية العشرين على صدور البيان المشترك بشأن المشاركة الكورية اليابانية الجديدة في القرن الحادي والعشرين، مؤكدا على أنه سيبذل جهودا لجعل هذا العام منطلقا للعلاقات بين البلدين نحو المستقبل.

كما أعرب عن أمله في التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية واليابان لتحقيق إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية وجلب السلام والأمن والازدهار إلى شمال شرق آسيا.



