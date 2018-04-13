الرئيس مون جيه إين يشدد على أهمية القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

عقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اجتماعا مع كبار مستشاريه اليوم في المكتب الرئاسي، حيث قال إن الجميع ظل يحلم بالسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، لكّن أحدا لم يحقق هذا الحلم حتى الآن، مؤكدا على أن مباحثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية تكتسب أهمية عالمية في حد ذاتها، ويجب على القمة بين الكوريتين أن تكون مرشدة لمباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية.

وحث الرئيس على ضرورة أن يتم جعل مباحثات القمة بين الكوريتين فرصة قيمة لاستعادة العلاقات بينهما بعدما ظلت منقطعة لفترة طويلة، ووضع حجر أساس للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

ومن ناحية أخرى، استقبل الرئيس "مون جيه إين" رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أمس حيث أشار إلى ضرورة أن تقدم مختلف دول العالم مساعدات إلى كوريا الشمالية مقابل تجريدها من الأسلحة النووية على نحو تام وتحولها إلى دولة طبيعية.



