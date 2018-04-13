بارك وان سون يعلن عن ترشحه لمنصب عمدة سيول مجددا

أكتب :

2018-04-12 11:43:35

تحديث :

2018-04-12 17:04:23

بارك وان سون يعلن عن ترشحه لمنصب عمدة سيول مجددا

من المقرر أن يعلن عمدة سيول الحالي "بارك وان سون" اليوم رسميا عن ترشحه لمنصب عمدة سيول مجددا،  بصفته مرشحا للحزب الديمقراطي الحاكم،  في مقر الحزب في منطقة يوئيدو في العاصمة سيول.
وتبين أن بارك سيطرح رؤية بعنوان "ثورة سيول لعشر سنوات" خلال إعلانه عن ترشحه للمنصب، كما يتوقع أن يعبر عن طموحه لإكمال رؤية سيول التي تضع الإنسان أولا من خلال إدارة شؤون المدينة لمدة الـ4 سنوات المقبلة، إلى جانب السنوات الست الماضية.
وقد أعرب "بارك" عن عزمه الفوز بهذا المنصب من أجل تحقيق فوز للحزب الديمقراطي في الانتخابات المحلية التي ستجري يوم 13 من شهر يونيو القادم.
ومن المنتظر أيضا أن يؤكد بارك على تطابق القيم العصرية التي يسعى إليها الحزب الحاكم، وهي "العدالة والأمن والتكامل والازدهار والسلام"، مع القيم التي ظل يحافظ عليها كعمدة لمدينة سيول في إدارة شؤون المدينة خلال السنوات الست الماضية.

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