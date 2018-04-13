اتهام الحاكم السابق لمقاطعة تشونغ تشُنغ بارتكاب جرائم جنسية

أكتب :

2018-04-12 16:15:30

تحديث :

2018-04-12 16:15:30

اتهام الحاكم السابق لمقاطعة تشونغ تشُنغ بارتكاب جرائم جنسية

وجهت النيابة الاتهام بارتكاب جرائم جنسية إلى حاكم مقاطعة "تشونغ تشُنغ" السابق "آن هي جونغ"، دون احتجاز.
ووجَّه مكتب المدعي العام في منطقة سيول اليوم الأربعاء اتهامًا إلى "آن" بإساءة استخدام السلطة في العمل، وارتكاب اعتداءات ومضايقات جنسية.
ويُتَّهم "آن" باغتصاب سكرتيرته السابقة "كيم جي إيون"، أربع مرات على مدى ثمانية أشهر، من يونيو من العام الماضي وحتى فبراير من هذا العام، بينما لم تشمل الاتهامات التي وجهتها النيابة رسميا إليه ادعاءات مماثلة من قبل إحدى الموظفات في أحد بيوت الخبرة التي أنشأها الحاكم السابق، وذلك بسبب نقص الأدلة.
وقد سعى وكلاء النيابة إلى الحصول على مذكرة توقيف بحق "آن" مرتين في أواخر مارس وأوائل هذا الشهر؛ لكن المحكمة رفضت ذلك لقلة احتمال هروبه أو تدميره للأدلة.

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