مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين في موقع ثاد

اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين المعارضين لنشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية، حيث حاولوا منع مواد البناء والمعدات من دخول موقع التركيب.

وقد حشدت الشرطة أربعة آلاف جندي من الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس، لتفريق نحو 100 من المتظاهرين الذين تجمَّعوا لتشكيل حجز أمام بوابة قاعدة نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في منطقة "سونغ جو" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وأصيب بعض المتظاهرين عندما فضت الشرطة ذلك الحشد.

وقالت وزارة الدفاع إنه بمجرد تفريق المتظاهرين سيتم استئناف إدخال مواد ومعدات البناء، لإصلاح الترسيبات في أسقف منشآت إيواء الجنود الأمريكيين والكوريين المتمركزين في الموقع، وبناء مرافق لمعالجة مياه الصرف.

وأوضحت الوزارة أن الظروف المعيشية سيئة بالنسبة لنحو 400 جندي في قاعدة "ثاد"، مؤكدة أن هذه الإنشاءات مهمة لتحسين أوضاعهم.

