مستشارا الأمن القومي الكوري والأمريكي يجريان أول لقاء بينهما

عُقد أمس الخميس في واشنطن أول اجتماع بين مستشار الأمن القومي الكوري "تشونغ أوي يونغ" ونظيره الأمريكي المعين حديثا "جون بولتون"، منذ أن تولى الأخير مهام منصبه.

وقال "تشونغ" إن لقاءه مع "بولتون" كان بناء ومفيدا ، نظرا لأنه جاء قبيل محادثات القمة المرتقبة بين الكوريتين يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري، ومحادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المتوقع عقدها في شهر مايو القادم.

وفيما يخص سؤالا حول ما إذا كان قد تم بحث القضايا المتعلقة بمكان عقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية وسبل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، رفض المستشار الكوري "تشونغ" الإجابة عليه.

وقد جاء عقد هذا اللقاء من أجل إنشاء خط ساخن بين مستشار الأمن القومي الكوري "تشونغ" ونظيره الأمريكي المعين حديثا "جون بولتون" .

الجدير بالذكر أن مستشار الأمن القومي الياباني "شيوتارو ياتشي" يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة إلا أنه لم يتم إجراء لقاء بين المسؤولين الأمنيين للدول الثلاث.