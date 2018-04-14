الرئاسة تشكِّل غرفة لمتابعة الأوضاع للقمة بين الكوريتين

شكَّلت الرئاسة غرفة خاصة لمتابعة الأوضاع، للتحضير للقمة المرتقبة بين الكوريتين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة "كيم إيوي كيوم" عن تشكيل الغرفة المشتركة بين الوزارات في بيان إعلامي مكتوب صدر أمس الخميس.

وقال إن "يون كون يونغ"، مدير الغرفة الرئاسية الدائمة لمتابعة الأوضاع سوف يرأس الغرفة المخصصة، وسوف يجتمع فيها المسؤولون من الوزارات المعنية.

وقد تقرر تشكيل تلك الغرفة بعد توجيه الرئيس "مون جيه إين" للمسؤولين بإجراء استعدادات شاملة للقمة، خلال الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية، الذي عُقد أول أمس الأربعاء.

وقد أمر الرئيس الوزارات باستعمال غرفة متابعة الأوضاع لتحديث جهودهم التحضيرية على أساس يومي، ولتبادل النتائج مع الوزارات والوكالات الأخرى.

وأشار المتحدث إلى أنَّ موعد القمة المرتقبة لم يتبقَّ على مجيئه إلا أسبوعين، وقال إن الحكومة ستظل على أهبة الاستعداد طوال الفترة التحضيرية، وسوف تتخذ خطوات حكيمة ومعقولة لوضع الأجندة والاستراتيجيات الممكنة، للقمة المرتقبة.

كما شدد على أهمية الاستعدادات الشاملة واليومية من أجل ضمان نجاح القمة.

