رئيس الوزراء يؤكد على أهمية نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية

قال رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" إن محادثات القمة بين الكوريتين التي ستعقد بعد أسبوعين قد وفرت فرصة للحوار بين الكوريتين، معربا عن أمله في تحقيق التوحيد بين الكوريتين من خلال نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "لي" في احتفال أقيم اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين على تأسيس حكومة المنفى الكورية في شنغهاي، حيث عبر عن أمله أيضا في بناء وطن موحد يتمتع فيه الشعب في الكوريتين بالسلام والازهار.

كما أعلن أن الحكومة ستنشئ قاعة تذكارية خاصة بتاريخ حكومة المنفى.