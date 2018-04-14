عودة مستشار الأمن القومي من الولايات المتحدة

قال مستشار الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية إن سيول وواشنطن متفقتان على العمل من أجل إنجاح القمتين المرتقبتين بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقد أدلى "تشونغ إيوي يونغ" بهذا التصريح أمس الجمعة، بعد عودته من رحلته إلى الولايات المتحدة، حيث التقى هناك بمستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد "جون بولتون".

وقال "تشونغ" في حديثه للصحفيين لدى وصوله إلى مطار إنتشون الدولي إنه أجرى مناقشات "مفيدة للغاية" مع بولتون، مضيفًا أن كلًّا من سيول وواشنطن متفقتان على الحاجة للعمل من أجل نجاح القمتين التاريخيتين.

وقال "تشونغ" إنه أكد خلال زيارته أن الحليفين ليس بينهما اختلافات حول الاتجاه الأساسي لما يجب القيام به، لتحقيق هدف إحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، من خلال إخلائها من السلاح النووي.

وقال إن البلدين سيواصلان التنسيق الوثيق بين مجلس الأمن القومي في كل منهما.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي محادثات حول تنظيم قمة بين سيول وواشنطن، في أعقاب القمة بين الكوريتين، قال "تشونغ" إن "الاحتمالات المختلفة" قد نوقشت.

