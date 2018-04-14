لجنة تقصي الحقائق تؤكد وجود قائمة سوداء بسبب حادثة غرق العبارة

أكتب :

2018-04-14 14:20:44

تحديث :

2018-04-14 14:20:44

لجنة تقصي الحقائق تؤكد وجود قائمة سوداء بسبب حادثة غرق العبارة

تأكَّد أن أكثر من 100 شخص قد وُضعوا في القوائم السوداء التي وضعتها إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" للفنانين والشخصيات الثقافية، وواجهوا معاملة تمييزية، بسبب تعبيرهم عن معارضتهم لطريقة التعامل مع كارثة غرق العبارة "سيه وال".
وقد قامت لجنة تقصي الحقائق، التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، بفحص 1302 فنان وُضِعوا في القوائم السوداء، بسبب مشاركتهم في التصريحات ضد حكومة الرئيسة السابقة "بارك" حول غرق العبارة "سيه وال"، ووجدت اللجنة أن 116 منهم قد وُضعت أعمالهم الفنية تحت الرقابة، أو تم استبعادها من برامج مساعدة الدولة للفنانين.
كما وجدت اللجنة أيضًا أن رئيس الديوان الرئاسي السابق "كيم كي تشون" وغيره من المساعدين الرئاسيين السابقين عززوا الاضطهاد ضد الفنانين، بعد تفاقم مشاعر الرأي العام ضد الحكومة بسبب سوء تعاملها مع غرق العبارة في أبريل 2014.

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