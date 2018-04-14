سيول وواشنطن تنفيان زيادة حجم القوات الأمريكية في كوريا

أكدت وزارتا الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لم يتغير، وأنه يظل عند مستواه الحالي البالغ حوالي 28 ألفا و500 جندي.

جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وذكر فيها أرقاما مختلفة.

وقال "كريستوفر لوغان" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" ردا على سؤال حول ما ورد في بعض التقارير الإخبارية من أن حجم القوات الأمريكية في كوريا قد ارتفع إلى 32 ألفا، اليوم السبت، إن العدد الرسمى للقوات الأمريكية في كوريا هو 28 ألفا و500. لكن المتحدث أوضح أن حجم القوات قد يتغير اعتمادا على إذا ما كانت هناك تدريبات مشتركة بالإضافة إلى بعض الظروف الأخرى.

ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة الدفاع في سيول بيانا قالت فيه إن مستوى القوات الأمريكية في كوريا لم يتغير، مشيرة إلى أن حجم تلك القوات يمكن أن يتغير بشكل مؤقت بسبب إقامة مناورات عسكرية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد ألقى خطابا في "أوهايو" الشهر الماضي قال فيه إن 32 ألف جندي أمريكي يحمون كوريا الجنوبية.

