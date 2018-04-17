الحكومة الكورية تدين بشدة استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

أكتب :

2018-04-16 11:39:50

تحديث :

2018-04-16 16:38:58

الحكومة الكورية تدين بشدة استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

نددت الحكومة الكورية بشدة باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدرته أمس الأحد إن الحكومة لا تتسامح مع استخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف من الظروف، نظرا لأن ذلك يشكل تهديدا للسلام والاستقرار العالميين. 
وأضاف البيان أن سيول تدعم دعما كاملا الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
وجاء هذا البيان في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا هجمات صاروخية ضد ثلاثة مواقع في سوريا يوم السبت الماضي، ردا على استخدام الحكومة السورية  المشتبه فيه لأسلحة كيميائية.

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