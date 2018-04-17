الرئيس الكوري يتعهد بالكشف عن الحقائق المتعلقة بحادث غرق العبارة سيه وال

أكتب :

2018-04-16 11:42:47

تحديث :

2018-04-16 13:45:33

الرئيس الكوري يتعهد بالكشف عن الحقائق المتعلقة بحادث غرق العبارة سيه وال

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بالكشف عن الحقائق المتعلقة بحادث غرق العبارة "سيه وال".
وقال الرئيس "مون" في منشور على صفحته على فيسبوك أمس الأحد بمناسبة الذكرى الرابعة على وقوع الحادث، إن حكومته سوف تستمر في البحث  عن جثث المفقودين، موضحا أنه سيتم استئناف عملية البحث عن رفات الضحايا الخمس المفقودين داخل العبارة بمجرد تنصيب هيكل العبارة في وضعه إلى الأعلى خلال شهر مايو القادم. 
وأضاف أن الحكومة ستقوم بإنشاء حديقة تذكارية باسم "حديقة 416" بحيث ترمز لقيم الحياة والسلامة ضمن الأولويات الاجتماعية في مدينة "آن سان"، التي توجد فيها المدرسة الثانوية التي ينتمي إليها الضحايا الطلاب.
وقال الرئيس "مون" إن الحكومة سوف تتشاور مع أسر الضحايا  وسوف تستطلع الرأي العام حول الطريقة التي سيتم بها استخدام العبارة الغارقة ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالسلامة.

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