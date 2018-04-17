مدمرة كورية تصل إلى غانا لانقاذ 3 كوريين مختطفين

أكتب :

2018-04-16 12:31:04

تحديث :

2018-04-16 17:07:49

مدمرة كورية تصل إلى غانا لانقاذ 3 كوريين مختطفين

قال رئيس الشؤون العامة في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن المدمرة "الملك مون مو" الكورية التي تحمل على متنها جنود وحدة "تشونغ هيه" العسكرية قد وصلت إلى المياه الواقعة قبالة سواحل غانا في مهمة تستهدف المساعدة على إنقاذ 3 مواطنين كوريين جنوبيين مختطفين هناك.
ورفض المسؤول الكشف عن تفاصيل هذه المهمة العسكرية التي سيتم إجراؤها في غانا.
الجدير بالذكر أن قوات مجهولة اختطفت ثلاثة صيادين كوريين أمام سواحل غانا التي تقع في غرب إفريقيا يوم السادس والعشرين من شهر مارس الماضي، في أثناء عملهم على سفينة لصيد الأسماك، ويقال إن المفاوضات جارية الآن لإطلاق سراحهم.

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