الحزب الحاكم يطرد عضوين لتورطهما في فضيحة تزوير

قرر الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الاثنين طرد اثنين من بين ثلاثة من أعضائه الذين تحتجزهم الشرطة حاليا بسبب مزاعم بأنهم استخدموا برامج كمبيوتر للتلاعب في عدد مرات ضغط زر الإعجاب "لايك"، على التعليقات على الأخبار التي تنتقد الحكومة على الإنترنت.

وقال المتحدث باسم الحزب الحكم "بارك بوم كيه" إن الحزب قرر تشكيل لجنة تحقيقات للتعرف على حقائق هذا الحادث.

وطالب الحزب الحاكم النيابة العامة بإجراء تحقيقات دقيقة في الحادث، مشيرا إلى أنه يتعرض لخسائر نتيجة لممارسة جزء من أعضائه أعمالا منحرفة.

ومن جانبها أكدت أكبر ثلاثة أحزاب معارضة على ضرورة الكشف عن الحقائق ذات الصلة بتورط أعضاء الحزب الحاكم في التزوير، وذلك من خلال تعيين مدع خاص.

واقترح زعيم التكتل البرلماني عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "كيم سونغ تيه" عقد اجتماع بين أحزاب المعارضة الأربعة لبحث القضايا المتعلقة بتزوير التعليقات على الإنترنت من قبل أعضاء الحزب الحاكم وإجراء تعديل على الدستور وإقالة رئيس هيئة الرقابة المالية.

ويذكؤ أن زعيم التكتل البرلماني عن الحزب المعارض الرئيسي لم يحضر اجتماعا عقده رئيس البرلمان لزعماء التكتلات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية، بهدف التوصل إلى اتفاق على تطبيع الجلسة البرلمانية الاستثنائية لشهر أبريل.

الجدير بالذكر أن عضو الحزب الحاكم المعروف باسم "كيم"، وهو مدون موال للحكومة، قد زعم مع عضوين آخرين التورط في أنشطة تزوير التعليقات ردا على عضو البرلمان عن الحزب الحاكم "كيم كيونغ سو" الذي رفض طلبه للحصول على وظيفة حكومية.