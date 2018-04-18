قدم رئيس هيئة الرقابة المالية استقالته بعد وقت قصير من إعلان لجنة مراقبة الانتخابات أن سلوكياته وتبرعاته السابقة تنتهك القوانين.

ووفقا لهيئة الرقابة المالية، قدم رئيس الهيئة "كيم كي شيك" استقالته في أعقاب إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن نتائج تحقيقاتها أمس الاثنين.

ومن جانبه قال المكتب الرئاسي إنه يحترم حكم اللجنة الوطنية للانتخابات، وأضاف أنه سيقبل استقالة "كيم". وكان الرئيس "مون جيه إين" قد أعلن الأسبوع الماضي عن أنه سيقيل "كيم" إذا تم التوصل إلى استنتاج بأن أي نشاط من أنشطته في أثناء عمله كنائب برلماني، كان مخالفا للقانون.

ويذكر أن "كيم" كان نائبا برلمانيا في الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، وخلال تلك الفترة ذهب في رحلات عمل خارجية برعاية منظمات مالية خاضعة لرقابة اللجنة البرلمانية التي كان عضوا فيها.

وعندما اقتربت نهاية فترة عضويته كنائب في البرلمان، استخدم "كيم" أيضاً أمواله السياسية المتبقية للتبرع بمبلغ 50 مليون وون إلى "المعهد الكوري للمستقبل"، الذي كان يرأسه. وقد خلصت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن تبرع "كيم" بمبلغ 50 مليون وون يعتبر خرقا لقانون الانتخابات العامة.