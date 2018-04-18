بدء جلسات المحاكمة الثانية للرئيسة السابقة بارك كون هيه اليوم

أكتب :

2018-04-17 11:03:27

تحديث :

2018-04-17 16:24:39

بدء جلسات المحاكمة الثانية للرئيسة السابقة بارك كون هيه اليوم

تبدأ اليوم الثلاثاء جلسات المحاكمة الثانية للرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه"، وذلك بعد مرور عشرة أيام فقط من صدور حكم عليها بالسجن لمدة 24 عاما بتهم تتعلق بالفساد.
وقد بدأت محكمة سيول المركزية الجلسة الأولى من المحاكمة في الساعة العاشرة صباحاً، حيث تبحث في اتهامات جديدة حول إجراء استطلاعات رأي غير قانونية قبل الانتخابات العامة في عام 2016. وتعتقد النيابة أن تلك الاستطلاعات نُفذت من أجل أن ترشح حكومة "بارك" أشخاصا مؤيدين لها، بهدف تشديد قبضتها على السلطة.
ومن غير المحتمل أن تحضر الرئيسة المخلوعة جلسة الاستماع التي تعقد اليوم، حيث ظلت تقاطع كل جلسات المحاكمة احتجاجا على قرار تمديد فترة اعتقالها يوم 16 أكتوبر من العام الماضي.
كما قررت "بارك" أيضا عدم التقدم باستئناف ضد حكم المحكمة الذي قضى عليها بالسجن لمدة 24 عاما مع دفع غرامة قدرها 18 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 16,5 مليون دولار.

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