المكتب الرئاسي يكشف عن تطورات في قضية التزوير على الإنترنت

أكتب :

2018-04-17 12:06:55

تحديث :

2018-04-17 12:06:55

المكتب الرئاسي يكشف عن تطورات في قضية التزوير على الإنترنت

صرح المكتب الرئاسي الكوري بأن مسؤولاً رئاسياً اجتمع مع شخص أوصى به أحد المدونين لمنصب القنصل العام في مدينة "أوساكا" اليابانية، لكنه قرر أن ذلك الشخص غير مناسب لهذا المنصب.
وقال مسؤول كبير في الرئاسة للصحفيين أمس الاثنين إن المكتب الرئاسي التقى بالشخص المُوصى به من خلال عضو الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم كيونغ سو"، لكنه قرر أن هذا الشخص غير لائق لذلك المنصب، ولم يتم اتخاذ أي إجراء آخر.
ويذكر أن المدون، الذي تم تحديده فقط باسم عائلته "كيم"، هو شخصية رئيسية في فضيحة تزوير التعليقات على الإنترنت التي تحيط بالحزب الحاكم والنائب "كيم كيونغ سو". وحاليا يخضع ذلك المدون للاحتجاز مع اثنين آخرين في اتهامات باستخدام برنامج كمبيوتر لزيادة عدد مرات "الإعجاب" بالتعليقات على الإنترنت التي تنتقد قرار الحكومة في يناير بإرسال فريق مشترك للهوكي على الجليد بين الكوريتين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ. وعقد النائب "كيم" مؤتمرا صحفيا مساء أمس الاثنين كشف فيه عن أنه قدم التوصية إلى مكتب الرئاسة وأبلغ المدون بالموقف السلبي للمكتب الرئاسي. وقال إن المدون كان يحمل ضغينة ضده وبدأ يطالبه بتقديم خدمات غير معقولة.

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