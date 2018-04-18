الولايات المتحدة تفرض رسومًا جديدة على شركة زد تي إي الصينية

منعت الولايات المتحدة الشركات الأمريكية من بيع المكونات إلى الشركة الصينية الرائدة "زد تي إي" لمدة سبع سنوات، بسبب انتهاكها للعقوبات ضد كوريا الشمالية وإيران.

وتواجه شركة "زد تي إي"، التي فرضت عليها عقوبات بقيمة 1.9 مليار دولار في العام الماضي، مجموعة من العقوبات الأمريكية الجديدة.

ويزعم أن الشركة الصينية اشترت بما قيمته 32 مليون دولار من الأجهزة والبرمجيات من الشركات الأمريكية، ثم صدَّرتها إلى إحدى الشركات الإيرانية في الفترة بين يناير 2012 ومارس 2016؛ دون الحصول على موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما مجموعة العقوبات الأخيرة فجاءت على خلفية عدم التزام الشركة بالاتفاق مع الحكومة الأمريكية، والبيانات الكاذبة التي قدمتها خلال تحقيقات وزارة التجارة الأمريكية، وذلك بعد الحكم بإدانتها العام الماضي في محاكمة ذات صلة بالقضية.

وقد تعهدت شركة "زد تي إي" للحكومة الامريكية بأنها سوف توجه إلى مسؤوليها التنفيذيين توبيخًا رسميًّا مع حرمانهم من المكافآت بسبب تنفيذهم أنشطة غير قانونية، حسبما أمرت وزارة التجارة.

لكنَّ وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أن هؤلاء المديرين التنفيذين ظلوا يحصلون على مكافآتهم، ولم توجه الشركة قط رسائل توبيخ رسمية إليهم.