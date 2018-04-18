الشرطة تستجوب رئيس شركة كيه تي في مزاعم التبرعات غير المشروعة

خضع الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكورية المحلية "كيه تي" اليوم الثلاثاء لتحقيقات بشأن تورطه المزعوم في تبرعات غير مشروعة لنواب البرلمان.

وتستجوب الشرطة "هوانغ تشانغ كيو" في مقر وكالة الشرطة في سيول، كمشتبه به في قضية التمويل السياسي غير القانوني.

ويعد "هوانغ" أول رئيس تنفيذي لشركة "كيه تيه" يواجه الاستجواب منذ عام 2002، عندما انتهت الحكومة من خصصة الشركة.

وتشتبه الشرطة في أن رئيس الشركة تورط مع مسؤولين تنفيذيين سابقين وحاليين في دفع نحو 430 مليون وون إلى حوالي 90 نائبًا برلمانيا، في تبرعات غير قانونية من أموال الشركة، بين عامي 2014 و2017.

وتعتقد الشرطة أن "هوانغ" إما أن يكون قد أمر بتقديم تلك التبرعات أو أن يكون قد اطلع عليها.