كيم جونغ أون يطالب بالتعاون الاقتصادي مع الصين

قال تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليومية اليابانية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" طالب بالتعاون الاقتصادي مع الصين عندما التقى بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" في أواخر الشهر الماضي في بكين.

ووفقًا للصحيفة، طلب "كيم" أيضًا دعم الصين من حيث الضمانات الأمنية، بما في ذلك تأمين النظام الحاكم في كوريا الشمالية وتخفيف التهديدات العسكرية، قبيل انعقاد القمة بين الكوريتين والقمة بين بيونغ يانغ وواشنطن.

ونقلت الصحيفة تلك المعلومات عن مصدر لديه صلة بضابط اتصال مسؤول عن الشؤون الكورية الشمالية في الحزب الشيوعي الصيني.

وقالت الصحيفة إن المصدر لم يحدد تفاصيل التعاون الاقتصادي الذي طلبه "كيم"، ومع ذلك فقد أوضح التقرير أن هذا التعاون يشمل على الأرجح المساعدة في مجالات الطاقة والمشروعات المخطط لها بالفعل، مثل تصميم مناطق اقتصادية خاصة بالقرب من الحدود بين كوريا الشمالية والصين.