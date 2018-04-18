الشرطة تداهم مقرات شرطية إقليمية في تحقيقات النشر غير القانوني على الإنترنت

أكتب :

2018-04-17 16:21:45

تحديث :

2018-04-17 16:21:45

الشرطة تداهم مقرات شرطية إقليمية في تحقيقات النشر غير القانوني على الإنترنت

داهمت قوات الشرطة اليوم الثلاثاء اثنين من مقرات الشرطة الإقليمية، للنظر في الادعاءات حول نشر تلك المقرات تعليقات مؤيدة للسياسات الحكومية بصورة منهجية، خلال إدارة الرئيس "لي ميونغ باك".
وأرسلت وكالة الشرطة الوطنية 20 محققا إلى مقر الشرطة بالعاصمة سيول، ومقر "نام بو" بمقاطعة "كيونغ كي"، في الساعة التاسعة صباحًا.
وتأتي هذه المداهمات بعد الحصول على أدلة على قيام بعض الضباط في المقريْن بنشر تعليقات مؤيدة للحكومة على مواقع الانترنت.
الجدير بالذكر أن إدارة الأمن العام مكلفة بالتحقيق في القضايا المتعلقة بانتهاكات قانون الأمن القومي والقضايا المتعلقة بالهاربين الكوريين الشماليين.

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