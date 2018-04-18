الرئاسة تتابع التحقيقات في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت

أكد المكتب الرئاسي الكوري أنه سيراقب التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية حاليا في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت، والتي تورط فيها مدوّن مؤثر يحمل اسم المستخدم " دروكينغ"، ونائب برلماني تابع للحزب الديمقراطي الحاكم.

وأدلى مسؤول كبير في الرئاسة بهذه التصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن موقف رئاسة الجمهورية بشأن هذه الفضيحة، حيث قال أيضا إنه ببساطة ليس لديه تعليق بخصوص دعوة أحزاب المعارضة لتعيين محقق مستقل للتحقيق في هذه القضية.

ويُشتبه في أن المدون، الذي تم تحديده فقط باسم عائلته "كيم"، ظل يستخدم برنامج كمبيوتر لزيادة عدد مرات "الإعجاب" بشكل مصطنع للتعليقات عبر الإنترنت التي تنتقد إدارة "مون جيه إين".

ويُتهم المدون بأنه طلب من عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي "كيم كيونغ سو" بأن يوصي بأحد معارفه للعمل كقنصل عام في مدينة "أوساكا" اليابانية، وذلك بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في العام الماضي.



