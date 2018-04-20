النائب كيم كيونغ سو ينسحب من الترشح لمنصب حاكم كيونغ سانغ

قرر النائب البرلماني "كيم كيونغ سو" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لمنصب حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ في الانتخابات المحلية التي ستجري يوم 13 من شهر يونيو، الانسحاب من الترشح لهذا المنصب.

وصرح كيم عبر رسالة نصية بأنه قرر الانسحاب من الترشح، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أسباب هذا القرار.

ومن ناحية أخرى، قال مسوؤل في الحزب الديمقراطي الحاكم في اتصال هاتفي مع "كي بي إس" إن النائب "كيم" يشعر بالعبء نتيجة لتضخم فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت، أو ما يسمى بفضيحة "دروكينغ"، وتحولها إلى نقطة قضية جدلية على الساحة السياسية، كما أنه يقلق من تأثير هذه الفضيحة على مباحثات القمة بين الكوريتين أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن قرار النائب كيم يجيء بعد أن تعرض لاتهامات بالتورط في فضيحة تزوير الآراء عبر الإنترنت من طرف بعض أعضاء الحزب الحاكم.