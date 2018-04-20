الرئيس مون يزور المقبرة الوطنية بمناسبة ذكرى حركة 19 أبريل

زار الرئيس "مون جيه إين" صباح اليوم المقبرة الوطنية الخاصة بضحايا حركة التاسع عشر من أبريل في شمال سيول، بمناسبة مرور ثمانية وخمسين عاما على ثورة التاسع عشر من أبريل، وكتب في سجل الزوار إنه سيبني دولة صحيحة وعادلة اعتمادا على روح تلك الثورة.

كما تبادل الرئيس التحية مع حوالي 20 أفراد من أسر ضحايا الثورة، ورئيس جماعة "شهر أبريل" وكبار أعضائها.

وطلب أعضاء أسر الضحايا من الرئيس المزيد من الرعاية لهم، وأعربوا عن تمنياتهم بنجاح محادثات القمة بين الكوريتين، التي من المقرر عقدها يوم 27 من هذا الشهر.

وقدم الرئيس تحية إلى شهداء الحركة ووضع باقة من الزهور، ثم غادر المقبر الوطنية دون حضور مراسم الاحتفال بذكرى الثورة.

ورافق الرئيس عددٌ من كبار المسؤولين، بمن فيهم "إيم جونغ سوك" السكرتير الرئاسي، و"جانغ ها سونغ" المساعد الرئاسي للشؤون السياسية، و"جونغ اوي يونغ " مدير كتب الأمن القومي، و"بي أو جين" رئيس هيئة رعاية الشهداء.