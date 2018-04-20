مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى تزور سيول قبل انعقاد القمة مع كوريا الشمالية

من المقرر أن تقوم دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى، بزيارة لكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قبيل انعقاد القمة بين الكوريتين، والقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي صدر أمس الأربعاء إن "سوزان ثورنتون" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، ستزور سيول بدءا من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، ثم ستتوجه إلى اليابان، في رحلة تستغرق أربعة أيام حتى يوم الجمعة.

وقالت الوزارة إنها ستعيد التأكيد خلال تلك الزيارة على الالتزام بالتحالف والتنسيق حول القضايا المهمة، للحفاظ على الأمن والازدهار في المنطقة.

وأضاف البيان أنها ستناقش أيضًا التعاون في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، واستمرار التنسيق الوثيق بشأن كوريا الشمالية.

وتأتي تلك الزيارة، التي تقوم بها "ثورنتون" المسؤولة عن الاستعدادات على مستوى العمل للقمة بين واشنطن وبيونغ يانغ، قبيل انعقاد القمة بين الكوريتين يوم الجمعة من الأسبوع القادم.