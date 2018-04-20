محكمة يابانية ترفض مجددًا دعوى التعويض لضحايا القنبلة الذرية الكوريين

أكتب :

2018-04-19 16:59:31

تحديث :

2018-04-19 16:59:31

محكمة يابانية ترفض مجددًا دعوى التعويض لضحايا القنبلة الذرية الكوريين

رفضت محكمة محلية يابانية مجدَّدًا دعاوى التعويضات التي رفعتها عائلات الكوريين الذين كانوا في اليابان في وقت إلقاء القنبلتين الذريتين في عام 1945.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أمس الأربعاء، إن محكمة مقاطعة أوساكا رفضت دعاوى التعويض التي قدمها 197 من أفراد أسر 32 من الضحايا الكوريين.
واستندت المحكمة في قرارها إلى موقف الحكومة اليابانية من عدم جواز تقدم الأقارب بدعاوى التعويضات بعد انقضاء 20 عامًا على وفاة أفراد عائلاتهم.
كانت حكومة طوكيو قد بدأت في دفع التعويضات للناجين من القنبلة الذرية من الأجانب ولأفراد عائلات الضحايا، بمن في ذلك الذين تقدموا بدعاوى التعويضات بعد مرور 20 عامًا على وفاة أقاربهم، وذلك بعد أن أمرت المحكمة العليا الحكومةَ في عام 2007 بدفع التعويض للعمال الكوريين المجبرين على العمل، الذين تعرضوا للإشعاعات في هيروشيما.
لكن طوكيو غيَّرت موقفها مرة أخرى في العام الماضي، وبدأت في رفض دفع التعويضات التي يتم التقدم بها بعد انقضاء فترة العشرين عامًا، مستشهدة بقانون التقادم في القانون المدني.

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