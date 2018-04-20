الرئاسة لا تفكر في مستشار تحقيق مستقل في فضيحة التزوير على الإنترنت

صرح مسؤول رئاسي رفيع المستوى اليوم الخميس بأن المكتب الرئاسي لن يستجيب لدعوات الأحزاب المعارضة بشأن تعيين مُدَّعٍ خاص في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت.

وكانت الرئاسة قد أصدرت أول تعليق لها على فضيحة التزوير أمس الأربعاء قائلة إن الحكومة والحزب الحاكم هم ضحايا للأعمال غير القانونية التي يقوم بها أشخاص معينون، وأن الرئاسة تنتظر من النيابة والشرطة كشف الحقيقة سريعًا.

كما رفضت الرئاسة أيضًا إمكانية إقالة كبير المستشارين الرئاسيين للشؤون المدنية "تشو كوك" بسبب فضيحة التزوير، والجدل الدائر حول الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية "كيم كي شيك".

وتدور الفضيحة حول المدوِّن المعروف باسم عائلته "كيم" واسمه المستعار "دروكنغ"، الذي يشتبه في استخدامه برامج كمبيوتر في زيادة عدد "الإعجابات" لإبراز التعليقات التي تنتقد إدارة الرئيس "مون جيه إين".

وقد استقال "كيم كي شيك" بعد أسبوعين فقط من توليه لمنصبه كرئيس لهيئة الرقابة المالية، بعد التأكد من انتهاكه لقانون المساهمات السياسية.