المحكمة العليا تصدر حكمها في قضية التدخل في الانتخابات

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا اليوم حكما على رئيس المخابرات السابق بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية في عام 2012.

وكان "وان سيه هون"، الذي كان يرأس جهاز المخابرات بين عامي 2009 و2013، قد اتُّهم بإصدار أوامر لموظفيه بإجراء حملات غير قانونية عبر الإنترنت لمساعدة المرشحة الرئاسية وقتها "بارك كون هيه"، وإلحاق الضرر بخصمها الليبرالي "مون جيه إين"، وقد فازت "بارك" بالانتخابات بفارق ضئيل في الأصوات.

وفي المحكمة الابتدائية، حُكِم على الرئيس السابق للمخابرات بالسجن لمدة عامين ونصف العام، مع إيقاف التنفيذ لمدة 4 سنوات، ثم حُكِم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في المحاكمة الثانية.

وفي يوليو من عام 2015، أعادت المحكمة العليا القضية إلى محكمة الاستئناف، قائلة إنها لم تقبل بالدليل الذي أدى إلى إدانته.

وفي عام 2017، حكمت محكمة سيول العليا على "وان" بالسجن لمدة أربع سنوات، لتنظيمه حملات على الإنترنت للتدخل في الانتخابات.