وزيرة الخارجية الكورية تجتمع مع رئيس أوزباكستان

اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مع الرئيس الأوزبكي "شوكت ميرزيو ييف" لنقل رسالة من الرئيس "مون جيه إين" حول تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الخميس إن "كانغ" التقت بالرئيس الأوزبكي في طشقند أمس الأربعاء.

وخلال الاجتماع، نقلت "كانغ" اقتراح "مون" في رسالته بأن تعمل الدولتان معًا من أجل تعميق المشاركة الاستراتيجية الثنائية بينهما، وتطوير علاقاتهما ذات المنحى المستقبلي.

كما طالب الرئيس الكوري بدعم الحكومة الأوزبكية لجهود حكومته من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ومن جانبه أعرب الرئيس الأوزبكي عن أمله في أن تمهد القمة المرتقبة بين سيول وبيونغ يانغ الطريق أمام إقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وقد التقت "كانغ" أيضًا مع وزير الخارجية الأوزبكي "عبد العزيز كاملوف"، وناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.