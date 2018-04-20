الشرطة تداهم مقر الخطوط الجوية الكورية للتحقيق في دعوى الاعتداء

أكتب :

2018-04-19 17:03:02

تحديث :

2018-04-19 17:03:02

الشرطة تداهم مقر الخطوط الجوية الكورية للتحقيق في دعوى الاعتداء

داهمت الشرطة اليوم الخميس مقر شركة الخطوط الجوية الكورية، في إطار تحقيقاتها في مزاعم قيام ابنة مالك الشركة بإساءة استغلال السلطة، وإلقائها مياها على أحد الموظفين في وكالة إعلانية.
وقالت مصادر في مركز شرطة "كانغ صو" إن ستة محققين قاموا بتفتيش المكتب الرئيسي لمصادرة الهواتف المحمولة هناك، للتحقق مما إذا كانت تلك القصص قد تم التنسيق لها أو التهديد بها.
ويُشتبه في أن "تشو هيون مين" قد أهانت مدير إحدى الوكالات الإعلامية وقذفته بالمياه خلال اجتماع عقد في مقر الشركة الشهر الماضي.
وقد منعت الشرطة المشتبه بها من السفر، كما داهمت مكتب الوكالة الإعلانية وحصلت على ملفات صوتية مخزنة في الهواتف المحمولة للمشاركين الذين حضروا الاجتماع.

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