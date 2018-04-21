عقد جلسة استماع لما قبل محاكمة الرئيس السابق في الثالث من مايو

من المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق "لي ميونغ باك"، بشأن سلسلة من تهم الفساد، في أوائل الشهر المقبل.

وقال مسؤول في المحكمة إن محكمة سيول المركزية ستعقد الجلسة الأولى لما قبل المحاكمة في الساعة 2:10 بعد ظهر الثالث من مايو.

ومن غير المعروف ما إذا كان "لي" سيحضر الجلسة، لأن المشتبه بهم ليسوا مُلزَمين بالحضور.

وخلال جلسة ما قبل المحاكمة، سيقرر الفريق القانوني للرئيس السابق ما إذا كان سيوافق على استخدام المستندات المقدمة من النيابة كأدلة. وبما أن الرئيس السابق قد نفى معظم الاتهامات، فمن المتوقع أن تصبح جلسة الاستماع التي تسبق المحاكمة معركة قانونية شرسة بين الادعاء وفريق الدفاع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجَّه الادعاء إلى الرئيس السابق 16 تهمة، من بينها الرشوة والاختلاس وسوء استخدام السلطة.

ويُتَّهم "لي" بتلقي 11 مليار وون من الرشاوي من جهاز المخابرات الوطني من خلال مساعديه الرئاسيين ومن بعض الشركات، ومن بينها شركة أوري المالية القابضة.