الكوريتان تعقدان بروفات تحضيرية للقمة التاريخية في قرية الهدنة

تخطط كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أن تعقدان بروفات منفصلة، للقمة بين الكوريتين في قرية الهدنة "بان مون جوم"، التي ستستضيف القمة التاريخية يوم الجمعة المقبل.

وقال المتحدث الرئاسي "كيم إيوي كيوم" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الجانب الكوري الجنوبي سيجري بروفتين من إعداد اللجنة التحضيرية للقمة.

وقال إن البروفة الأولى ستعقد بعد ظهر يوم الثلاثاء، وسوف تشمل جميع الأحداث المقررة في القمة، بينما سيُعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس، بمزيد من التفصيل وبمشاركة المزيد من المشاركين.

وقال إن وفدًا من كوريا الشمالية سيزور مكان انعقاد القمة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وسيجري بروفة للقمة بنفس الطريقة التي سيقوم بها الجنوب.

وقال المتحدث إن حكومة كوريا الجنوبية ستفتتح غرفة لمتابعة الأوضاع في الطابق الثالث من دار الحرية في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة يوم الثلاثاء، للمساعدة في إدارة الأحداث المرتبطة بالقمة، مضيفًا أن المسؤولين من مكتب الرئاسة والوزارات المعنية سيعملون معًا هناك.