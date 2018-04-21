وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة يتعهد بموجة ثانية من الشركات الناشئة

تخطط الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في العثور على المشترين الأجانب، من خلال تعزيز قدراتها التنافسية.

وكشف "هونغ جونغ هاك"، وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، عن تلك الخطة أمس الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الجمعية الكورية للتجارة الدولية "كيم يونغ جو"، ونحو 20 عضوًا في الجمعية، في مقرها بجنوب سيول.

وقال الوزير إن الازدهار في الشركات الناشئة في أوائل هذا العقد ساعد الامة على أن تصبح قوة محرِّكة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقال إن الحكومة تهدف إلى تحقيق موجة ثانية من الشركات الناشئة في القطاع الخاص، لمساعدة الحكومة على تحقيق نمو مستمر ومبتكر.

وقال إن الحكومة ستقوم أيضًا بتنفيذ مشروع حكومي لتعزيز القدرة التنافسية الخارجية للشركات، مضيفًا أنها ستساعد صادراتها جزئيًّا من خلال الشراكات مع التكتلات الاقتصادية الكبرى المحلية.