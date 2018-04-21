اجتماع بين الشركات وجهاز مكافحة الاحتكار

يخطط رئيس هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية لمناقشة الإصلاح في حوكمة الشركات، مع ممثلين عن الشركات العشرة الكبرى في البلاد، في الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس لجنة التجارة العادلة "كيم سانغ جو" والمديرين التنفيذيين في العاشر من مايو. وسيكون هذا هو الاجتماع الثالث له مع كبار رجال الأعمال، منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.

وفي الاجتماعين السابقين، اللذين عُقِدا في العام الماضي، أكد رئيس اللجنة على أهمية الجهود الطوعية التي تبذلها الشركات الكبرى. ومن المتوقع أن يسمع من المديرين التنفيذيين في الاجتماع المقبل سبل متابعة طلباته من الشركات الكبرى.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، قال "كيم" إن لجنة التجارة العادلة ستعكس نتائج الاجتماع، في مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان، خلال النصف الثاني من العام.