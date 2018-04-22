الحكومة تشعر بقلق بالغ إزاء تقديم آبيه قربانا لضريح حرب

أعربت الحكومة الكورية عن قلقها وأسفها الشديدين عقب إرسال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه قربانا جديدا لضريح الحرب في ياسوكوني المثير للجدل.



وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيانها اليوم السبت إن الحكومة تشعر بقلق عميق من حقيقة أن الساسة اليابانيين يمجدون الغزوات الاستعمارية للبلاد والعدوان أيام الحرب الماضية.



ودعا البيان اليابان الى التفكير بصدق في ماضيها وبذل الجهود لكسب ثقة جيرانها والمجتمع الدولي ، مؤكدًا أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين للإعلان المشترك بين كوريا الجنوبية واليابان للشراكة تجاه القرن الحادي والعشرين.



في وقت سابق ، ذكرت NHK اليابانية ووكالة كيودو نيوز أن آبيه بعث قربانا إلى ياسوكوني في اليوم الأول لمهرجان الربيع السنوي.



امتنع آبيه عن زيارة الضريح منذ زيارته الأخيرة في ديسمبر 2013 ، وفضل بدلاً من ذلك إرسال الهدايا أو القرابين خلال المهرجانات السنوية للربيع والخريف ، بسبب ما يبدو اعتبارا للعلاقات مع كوريا الجنوبية والصين.