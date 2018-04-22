الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد

رحب الرئيس الكوري " مون جي اين " بستة سفراء أجانب جدد في كوريا الجنوبية.



وتسلم الرئيس أوراق اعتماد من مبعوثي لبنان وبيرو وكولومبيا وبريطانيا وتايلاند والعراق يوم أمس الجمعة.



وقدم السفراء خطابات اعتمادهم إلى الرئيس مون خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، ومن ثم التقط الرئيس صورا مع كل منهم ورفقة وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوى" .



وفي أثناء اللقاء طلب الرئيس مون سفير بيرو المساعدة الحكومية البيروفية في حل المسألة النووية في شبه الجزيرة الكورية بصفتها أحد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عامي 2018-2019.



كما قال الرئيس للسفير اللبناني الجديد لدى كوريا إنه يقدر تقديرا كبيرا جهود لبنان لمساعدة اللاجئين السوريين مشيرا الى أن حكومته ستبذل الجهود لدعم اللاجئين.



أما الحوار الذي جرى بين الرئيس وسفير العراق فقال "مون" إن العلاقات بين كوريا والعراق أمامها امكانية كبيرة للتطور نظرا لتكامل مصادر الطاقة المتوفرة في العراق مع التكنولوجيا الكورية المتطورة، حيث دعا السفير إلى تقوية التعاون بين البلدين.