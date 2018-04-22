نائب برلماني عن الحزب الحاكم متورط في مزاعم تلقي الأموال من المدون "druking"

يشتبه في أن مساعدا للبرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم كيونغ سو لديه صلات بمدون متورط بفضيحة تزييف الرأي العام على الانترنت.

وتقول الشرطة إنها حصلت على رسالة نصية تشير إلى نقل خمسة ملايين وون بين المساعد والمدون الملقب بـ " druking".

كما تم التأكيد على أن المدون بعث برسالة نصية لابتزاز المساعد في الشهر الماضي، في إشارة إلى الصفقة المالية.

لا يزال المحققون يبحثون في حيثيات التحويل المالي وما إذا كان مرتبطًا بأحد الموظفين و إن كان المدون قد طلب ذلك.

وقال كيم إنه اكتشف متأخرا أن مساعده تلقى خمسة ملايين وون لكنه أعادها في وقت لاحق. وقال إن المساعد يجب أن يقدم تفسيرا شخصيا للشرطة.