نائب برلماني عن الحزب الحاكم متورط في مزاعم تلقي الأموال من المدون "druking"

أكتب :

2018-04-21 16:14:29

تحديث :

2018-04-21 16:14:29

نائب برلماني عن الحزب الحاكم متورط في مزاعم تلقي الأموال من المدون "druking"

يشتبه في أن مساعدا للبرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم كيونغ سو لديه صلات بمدون متورط بفضيحة تزييف الرأي العام على الانترنت.
وتقول الشرطة إنها حصلت على رسالة نصية تشير إلى نقل خمسة ملايين وون بين المساعد والمدون الملقب بـ " druking".
كما تم التأكيد على أن المدون بعث برسالة نصية لابتزاز المساعد في الشهر الماضي، في إشارة إلى الصفقة المالية.
لا يزال المحققون يبحثون في حيثيات التحويل المالي وما إذا كان مرتبطًا بأحد الموظفين و إن كان المدون قد طلب ذلك.
وقال كيم إنه اكتشف متأخرا أن مساعده تلقى خمسة ملايين وون لكنه أعادها في وقت لاحق. وقال إن المساعد يجب أن يقدم تفسيرا شخصيا للشرطة.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>