تباين رؤى بين مختلف الدوائر السياسية عقب تعليق تجارب كوريا الشمالية النووية

أبدت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية ردود فعل متباينة إزاء قرار كوريا الشمالية وقف اختبارها للأسلحة النووية وإغلاق موقع تجاربها النووية قبل عقد قمتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ورحب الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بإعلان بيونغ يانغ ووصفه بأنه "مشجع للغاية".وقال المتحدث باسم الحزب "بارك بيوم كي" خلال مؤتمر صحفي إن حزبه يرحب كثيرا بتعهد كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي واتخاذ إجراءات حقيقية قبل انعقاد القمة بين الكوريتين.



وقال إن هذه الخطوة ستسهم في توصل الكوريتين إلى اتفاق في القمة يستهدف السلام والازدهار المشترك في شبه الجزيرة الكورية.وقال المتحدث إنه من المشجع جدا تمكن زعيمي الكوريتين من بناء الثقة قبل قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة.أما حزب ليبرتي كوريا المعارض الرئيسي فكان متشككا ، قائلاً إن إعلان بيونغ يانغ ليس له أهمية تذكر ، ومن المرجح أن يكون مجرد عرض مسرحي.وقال تشونغ تاي-أوك ، المتحدث باسم الحزب ، إنه لا يمكن تسمية الخطوة بالتقدم الى حين تحقق هدف نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق منه ولا رجعة فيه ، مشيراً إلى أن كوريا الشمالية أجرت ستة تجارب نووية ويشتبه على نطاق واسع أنها تمتلك بالفعل أسلحة نووية.واستشهد تشونغ بسوابق مختلفة ، بما في ذلك قيام كوريا الشمالية بتفجير برج تبريد في موقع التجارب النووية في يونغبيون في عام 2008 ، لترجع عن تعهدها بتفكيك برنامجها النووي في وقت لاحق.من ناحية أخرى ، رحب أحزاب المعارضة الأصغر بإعلان كوريا الشمالية الأخير.