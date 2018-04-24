واشنطن تعتبر إعلان بيونغ يانغ عن إغلاق موقع بونغ كيه ري إشارة إيجابية

قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "سوزان ثورنتون" إن بلادها تعتبر إعلان بيونغ يانغ عن إغلاق موقع بونغ كيه ري النووي ووقف تجاربها النووية والصاروخية أمرا إيجابيا، وأضافت أنها ستجري مباحثات وثيقة وبناءة مع نظرائها الكوريين الجنوبيين خلال هذا الأسبوع.

جاء ذلك في تصريح أدلت به "ثورنتون" للصحفيين فور وصولها إلى سيول أمس الأحد، حيث أكدت على ضرورة التأكد من إخلاص كوريا الشمالية بشأن نزع أسلحتها النووية.

وفي أثناء إقامة المسؤولة الأمريكية في سيول، ستجتمع مع وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا"، وكبير المفاوضين النووين في كوريا الجنوبية "لي دو هون"، وعدد آخر من المسؤولين الكوريين.

ومن المتوقع أن يتم في هذه المباحثات مناقشة القضايا المتعلقة بتقديم ضمانات للنظام الحاكم في كوريا الشمالية مقابل نزع الأسلحة النووية.