اختتام الجولة الثالثة من مباحثات العمل بين الكوريتين للتحضير للقمة

انتهت في الساعة الخامسة من مساء اليوم في قرية الحدود "بان مون جوم"، الجولة الثالثة من مباحثات العمل للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وتم في جولة اليوم مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالبروتوكول والحراسة والإعلام في القمة المرتقبة، بما في ذلك تحديد الطريقة التي سيتم بها إجراء أول لقاء بين الرئيس "مون" والزعيم "كيم"، وموعد اللقاء، وإذا ما كان سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بينهما.

وتوصل المشاركون من الكوريتين إلى قرار بعقد القمة صباح يوم الجمعة، وإقامة مأدبة غداء وحفل ترحيب رسمي، كما اتفق الجانبان على البث الحي لافتتاح القمة.

من جهة ثانية، عقد الرئيس "مون جيه إين" اجتماعا تحضيريا للقمة المرتقبة بمشاركة كبير مساعديه "إيم جونغ سوك"، ومستشار الأمن القومي "جونغ أوي يونغ"، ومدير مكتب الشؤون السياسية "تشانغ ها سونغ".

وتوقع المراقبون أن يضم البيان المشترك الذي سيتم إصداره في ختام القمة بين الكوريتين القضايا الشاملة المطروحة، مثل التأكد من عزم كوريا الشمالية نزع أسلحتها النووية وتخفيف حدة التوتر العسكري بين الكوريتين، وحل قضية الأسر المشتتة بين الكوريتين.