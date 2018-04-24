مواجهة حزبية حادة بشأن فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت

أكتب :

2018-04-23 13:25:24

تحديث :

2018-04-23 13:39:09

مواجهة حزبية حادة بشأن فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت

استمرت المواجهة الحادة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في كوريا حول قضية تزوير الآراء على الإنترنت، رغم أن اليوم هو آخر موعد لتعديل قانون الاستفتاء العام على إجراء تعديل على الدستور في شهر يونيو القادم.
واتفق رؤساء حزب كوريا الحرة المعارض الكبير وحزب المستقبل المعارض الصغير وحزب السلام الديمقراطي المعارض وزعماء التكتل البرلماني في الأحزاب الثلاثة، على تقديم مشروع اقتراح مشترك لتعيين مدع خاص لإجراء تحقيقات في القضية.
كما اتفقوا في الرأي على أن التحقيقات التي تجريها الشرطة والنيابة العامة في هذه الفضيحة لن تكون كافية نظرا لأنها قضية تهز أسس الديمقراطية في البلاد.
كما اتفقوا على تقديم طلب مشترك لإجراء تفتيش برلماني منفصل على تفاصيل القضية، مؤكدين أن تطبيع أعمال البرلمان يعتمد اعتمادا كليا على القرار الذي سيتخذه الحزب الديمقراطي الحاكم للموافقة على تعيين محقق خاص.
ومن جانبه، قال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه سيقبل بتعيين محقق خاص إذا ثبث أن نتائج التحقيقات التي تجريها الشرطة والنيابة العامة في الفضيحة غير كافية.

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