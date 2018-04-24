سيول توقف البث الصوتي الدعائي عبر الحدود مع كوريا الشمالية

قالت وزارة الدفاع الكورية إنها قررت وقف البث الصوتي الدعائي عبر الحدود ضد كوريا الشمالية بدءا من منتصف ليلة اليوم الاثنين، وذلك من أجل تخفيف حدة التوتر العسكري القائم بين الكوريتين، وخلق مناخ ملائم لعقد القمة بينهما في جو سلمي.

وعبرت الوزارة عن أملها في أن تكون هذه الإجراءات نقطة بداية لوقف الاستفزازات المتبادلة بين الكوريتين، ووقف الأنشطة الدعائية العدائية، وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها الجيش الكوري الجنوبي وقف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت ضد كوريا الشمالية منذ عامين وثلاثة أشهر، بعد أن استأنف البث ردا على قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية الرابعة في شهر يناير من عام 2016.

الجدير بالذكر أن البث الدعائي عبر مكبرات الصوت قد بدأت لأول مرة في الأول من مايو 1963 في منطقة الحدود الغربية، وتم وقفه في عام 1972 بعد إصدار بيان السابع من يوليو، ثم استؤنف وأوقف بشكل متناوب بناء على التغيرات التي حدثت في العلاقات بين الكوريتين.