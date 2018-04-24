انطلاق المناورات العسكرية السنوية بين سيول وواشنطن اليوم

انطلقت اليوم الاثنين المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والمعروفة باسم "الحل الأساسي"، وسوف تمتد لمدة أسبوعين.

وكان قد تم تأجيل هذه المناورات القائمة على المحاكاة بواسطة الكمبيوتر، بسبب انعقاد دورتي بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية، حيث كان من المعتاد إجراؤها في شهر مارس من كل عام.

وصرح مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي بأن الجيشين الكوري والأمريكي سيجريان مباحثات حول ما إذا كانا سيتوقفان عن إجراء هذه المناورات بشكل مؤقت لمدة يوم أم لا، في يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري، الذي ستعقد فيه محادثات القمة بين الكوريتين في قرية الحدود "بان مون جوم".