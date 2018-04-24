واشنطن تؤكد أنها لن ترفع عقوباتها عن بيونغ يانغ دون إجراءات ملموسة

شددت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، على أنه لن يتم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية حتى تتخذ "إجراءات ملموسة" لنزع سلاحها النووي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" في مؤتمر صحفي دوري إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يخطط لمواصلة حملة "أقصى الضغوط" من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على كوريا الشمالية، إلى أن تتخذ بيونغ يانغ إجراءات جدية تجاه نزع سلاحها النووي.

وأكدت المتحدثة أن هدف الولايات المتحدة يظل هو "نزع السلاح النووي الكامل والشامل" من شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنه لن يتم رفع أي عقوبات حتى ترى الولايات المتحدة إجراءات ملموسة من قبل كوريا الشمالية. وردا على سؤال حول إمكانية أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها قبل أن يتم تجريد كوريا الشمالية من أسلحتها النووية بالكامل، قالت "ساندرز" إن الإدارة الأمريكية ليست ساذجة، وأنها لن ترتكب أخطاء الإدارات السابقة في التعامل مع الكوريين الشماليين "بكل بساطة". وعندما طُلب منها توضيح تصريح للرئيس "دونالد ترامب" قال فيه إن كوريا الشمالية "وافقت" على نزع سلاحها النووي، أشارت "ساندرز" إلى أن رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" قد قال أيضا إن كوريا الشمالية أعربت عن إرادتها لنزع سلاحها النووي بالكامل.